Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Pkw-Scheibe eingeschlagen und Gegenstände entwendet

Wassenberg (ots)

Unbekannte Täter haben am Sonntag, 31. Januar, zwischen 12 Uhr und 12.40 Uhr die Scheibe eines Fahrzeugs an der Straße An der Windmühle eingeschlagen. Sie entwendeten daraus eine Handtasche, einen Lippenstift sowie eine hochwertige Jacke.

