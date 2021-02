Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Mehrere Pkw in Brand gesetzt

Übach-Palenberg-Rimburg (ots)

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Montag (1. Februar), gegen 2.40 Uhr, drei Pkw an der Johanniterstraße in Brand gesetzt. Die Feuerwehr konnte die Feuer löschen. Bei allen Fahrzeugen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Die Polizei hat die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat aufgenommen.

