Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr durch ausgehobenen Kanaldeckel

Zeugen gesucht

Geilenkirchen (ots)

Am Mittwoch, 27. Januar, wurde gegen 7 Uhr, auf einer Seitenstraße zwischen der Landstraße und der Straße An Fürthenrode, ein Pkw aufgrund eines ausgehobenen Gullydeckels beschädigt. Ein 26-jähriger Mann aus dem Selfkant fuhr mit seinem Fahrzeug auf dieser Seitenstraße aus Richtung Landstraße kommend in Richtung der Straße An Fürthenrode, als er einen Schlag hinten rechts spürte. Als er anhielt musste er feststellen, dass er offenbar über einen offenen Kanalschacht sowie den daneben liegenden Deckel gefahren war. Am Reifen seines Fahrzeugs sowie an der Felge entstand dadurch ein Schaden. Die Gefahrenstelle wurde bis zur Beseitigung der Gefahr durch ein anderes Fahrzeug mit Warnblinklicht gesichert. Zur Ermittlung des/der Täter werden Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten gebeten, sich beim Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg, unter der Telefonnummer 02452 920 0, zu melden.

