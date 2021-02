Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Vielerorts Sachbeschädigungen an Kfz

Kreis Heinsberg (ots)

Am vergangenen Wochenende kam es im Kreis Heinsberg an einigen Ort zu Sachbeschädigungen an Kfz. In Heinsberg beschädigten Unbekannte zwischen 19.30 Uhr und 21.50 Uhr am Samstag (30. Januar) den Außenspiegel eines Fahrzeugs an der Wichernstraße. In Geilenkirchen wurde am Freitag (29. Januar) ein Fahrzeug am Erlenweg beschädigt. Zwischen Freitag (29. Januar) und Samstag (30. Januar) schlugen Unbekannte außerdem eine Scheibe eines Pkw an der Hermann-Josef-Straße ein. Am Rosenweg in Übach-Palenberg-Boscheln wurden zwischen Freitag (29. Januar) und Sonntag (31. Januar) die Außenspiegel zweier Pkw beschädigt. Eines der Fahrzeuge wurde zudem zerkratzt. Im gleichen Zeitraum wurde auch an der Brünestraße in Boscheln die Heckscheibe eines Fahrzeugs eingeschlagen. Zu weiteren Sachbeschädigungen kam es zwischen Freitag (29. Januar) und Samstag in Gangelt an der Heinsberger Straße, in Erkelenz, Am Bongert, und in Hückelhoven an der Loerbrockstraße. Während in Gangelt der Pkw zerkratzt und Reifen zerstochen wurden, wurde in Erkelenz der Pkw mit einem spitzen Gegenstand beschädigt. Die Sachbeschädigung in Hückelhoven bestand aus einer Schraube im Reifen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell