Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Einbruch in Bitburger Einkaufsmarkt.

Bitburg (ots)

Am Sonntagmorgen um 03.00 Uhr wurde die Polizeiinspektion Bitburg von einem Mitarbeiter eines Bitburger Einkaufmarktes darüber informiert, dass aktuell vermutlich ein Einbruch in den Markt in der Saarstraße stattfinde. Ein entsprechender Alarm sei bereits gegen 01.30 Uhr bei einer Sicherheitsdienstzentrale aufgelaufen. Eigene Überprüfungen hätten den Verdacht eines laufenden Einbruches erhärtet. Die Polizeiinspektion Bitburg rückte mit starken Kräften aus und war zwei Minuten nach Mitteilung vor Ort. Sie wurde sukzessive dabei von anderen Dienststellen des Polizeipräsidiums Trier unterstützt. Weiterhin wurde ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Nach Umstellung und Durchsuchung des Objekts wurde festgestellt, dass sich keine Täter mehr vor Ort befanden. Anhand der Spurenlage ließ sich rekonstruieren, dass mutmaßlich mehrere Täter in den Markt eingedrungen waren. Nach derzeitigem Ermittlungsstand versuchten die unbekannten Täter den Geldausgabeautomaten im Innenbereich des Marktes anzugehen. Die Täter wurden vermutlich bei der Tatausführung gestört und verließen, noch vor dem Eintreffen der Polizeikräfte, ohne Beute den Einkaufsmarkt. Die Kriminaldirektion Trier hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Bitburg unter 06561-9685-0. Von besonderem Interesse sind hierbei verdächtige, größere Fahrzeuge, die sich in der Nacht in diesem Bereich aufgehalten haben oder beobachtet wurden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bitburg



Telefon: 06561-96850



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell