Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht Nr. 31 vom 31.01.2021

Kreispolizeibehörde Heinsberg (ots)

Delikte/Straftaten:

Heinsberg-Unterbruch - Versuchter Einbruch in Rohbau

Bislang unbekannte Täter versuchten in der Zeit vom 23.01.2021, 20:00 Uhr bis 30.01.2021, 16:00 Uhr die Tür eines Rohbaus auf der Straße Fell aufzuhebeln.

Übach-Palenberg - Mehrere Fahrzeugaufbrüche

An einem auf der Straße Stegh abgestellten Kleintransporter schlugen bislang unbekannte Täter zunächst die Heckscheibe ein und entwendeten daraus mehrere Werkzeuge. Die Tat ereignete sich in der Zeit von Freitag, 29.01.2021, 17:00 Uhr bis Samstag, 30.01.2021, 07:00 Uhr.

Am 30.01.2021 in der Zeit von 18:40 Uhr bis 19:10 Uhr schlugen Unbekannte die Seitenscheibe eines auf der Straße In den Benden abgestellten Pkw ein. Aus dem Fahrzeug wurde eine Dokumententasche entwendet.

Erkelenz-Schwanenberg - Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

In der Zeit von Freitag, 29.01.2021, 06:00 Uhr bis Samstag, 30.01.2021, 12:00 Uhr, versuchten unbekannte Täter eine Terrassentür und ein Fenster eines Hauses auf der Straße Buscherbahn aufzuhebeln. Den Unbekannten gelang es nicht in das Haus einzudringen.

Hückelhoven-Doveren - Diebstahl aus Pkw

Aus einem verschlossenen Kofferraum eines auf der Straße Mölleberg abgestellten Pkw entwendeten unbekannte Täter unter anderem eine Geldbörse und einen Laptop. Die Tat ereignete sich zwischen Freitag, 29.01.2021, 22:00 Uhr und Samstag, 30.01.2021, 11:00 Uhr.

Wassenberg - Einbruch in Einfamilienhaus

Unbekannte Täter drangen am 31.01.2021, gegen 02:50 Uhr in ein Haus auf der Jülicher Straße ein. Durch die Geräusche an der Hauseingangstür wurde ein Bewohner des Hauses auf den Einbruch aufmerksam. Nachdem dieser das Licht einschaltete, flüchteten die Täter mittels unbekanntem Fahrzeug. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde nichts entwendet.

Wassenberg - Einbruch in Rohbau

Bislang unbekannte Täter öffneten zunächst gewaltsam die Eingangstür eines Rohbaus auf der Brühlstraße. Aus dem Rohbau entwendeten sie mehrere Rollen Strom- und Netzwerkkabel. Die Tat ereignete sich in der Zeit von Donnerstag, 28.01.2021 bis Freitag, 29.01.2021.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell