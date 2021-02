Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahl aus Pkw

Heinsberg-Randerath (ots)

Aus einem Pkw, der an der Hermannstraße stand, entwendeten Unbekannte in der Nacht zu Freitag (29. Januar) eine Stofftasche mit vertraulichen Dokumenten. Diese wurde kurz darauf samt Inhalt in einem nahegelegenen Gebüsch wieder aufgefunden.

