Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Pedelec aus Keller entwendet

Geilenkirchen (ots)

Zwischen 14.40 Uhr und 15.20 Uhr ist am Samstag, 30. Januar, ein unbekannter Täter in den Kellerraum eines Hauses an der Konrad-Adenauer-Straße eingedrungen. Daraus entwendete er ein Pedelec. Dieses konnte später im Umkreis wieder aufgefunden werden. Der Täter wurde beschrieben als männlich, etwa 20 bis 30 Jahre alt und zirka 175 bis 180 Zentimeter groß. Er hatte ein europäisches und ungepflegtes Erscheinungsbild, ein schmales Gesicht und braune Haare, die bis zum Ohr reichen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat West der Polizei in Heinsberg unter der Telefonnummer 02452 920 0 entgegen.

