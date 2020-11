Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit Personenschaden in Arnsberg-Neheim

Arnsberg-NeheimArnsberg-Neheim (ots)

Am Freitag, 13.11.2020, 13.50 Uhr kam es im Kreisverkehr Alter Holzweg / Graf-Gottfried-Straße zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung von zwei Kleinkrafträdern. Eine 16jährige Frau aus Ense befand sich mit ihrem Kleinkraftrad bereits im Kreisverkehr in Fahrtrichtung Möhnestraße, als ein 58jähriger Mann aus Neheim von der Straße Alter Holzweg in den Kreisverkehr einfuhr. Im Kreisverkehr kam es zum Zusammenstoß der beiden Kleinkrafträder. Der 58jährige kam zu Fall und wurde hierbei schwer verletzt. Die 16jährige konnte ihr Fahrzeug noch anhalten und bleib unverletzt. Der Mann musste in ein Krankenhaus verbracht werden. (Wie)

