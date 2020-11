Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

HochsauerlandkreisHochsauerlandkreis (ots)

Sundern: Am Donnerstag zwischen 14 und 18:15 Uhr sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Bundesstraße eingebrochen. Die Täter schlugen ein Fenster ein und verschafften sich so Zugang zu dem Gebäude. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts gestohlen.

Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Sundern unter der 02933 / 90 200.

Arnsberg: Im Zeitraum zwischen dem 12. September und dem 12. November haben Unbekannte versucht in ein Einfamilienhaus in der Straße "Hasenwinkel" einzubrechen. Die Täter scheiterten bei dem Versuch die Wohnungstür aufzuhebeln.

Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 / 90 200.

