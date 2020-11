Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

HochsauerlandkreisHochsauerlandkreis (ots)

Arnsberg: Ein Zeuge beobachtete am Dienstag einen Einbruch auf der Straße "Zu den Werkstätten". Um 22.50 Uhr versuchten vier Personen einen Baucontainer auf der Straße aufzubrechen. Der Mann rief umgehend den Polizeiruf 110. Beim Eintreffen des ersten Streifenwagens flüchteten die vier Täter in Richtung eines angrenzenden Schrottplatzes. Die Polizei suchte mit mehrere Streifenwagen und mit Unterstützung eines Polizeihubschraubers nach den Tätern. Diese konnten jedoch entkommen. Aufgrund der Fahndungsmaßnahmen wurde kurzfristig der Zugverkehr im Bereich des Arnsberger Bahnhofes gesperrt. Nach ersten Erkenntnissen konnten die Täter den Baucontainer nicht öffnen. Beute wurde vermutlich nicht gemacht. Eine genaue Beschreibung der vier flüchtigen Personen liegt nicht vor. Hinweise nimmt die Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 entgegen.

