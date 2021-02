Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Frau von Hund gebissen, Besitzer flüchtet

Hückelhoven (ots)

Eine 62-jährige Frau aus Hückelhoven ist am Freitagabend (29. Januar) von einem Hund gebissen worden. Gegen 20.30 Uhr überquerte sie fußläufig den Kreisverkehr zwischen Am Landabsatz und der Sophiastraße und lief in Richtung des dortigen Netto-Supermarktes. Vom Parkplatz kam ihr ein Mann mit einem Hund entgegen. Ohne Vorwarnung lief das angeleinte Tier auf die 62-Jährige zu und biss ihr in den Oberschenkel. Der Besitzer riss den Hund von der Hückelhovenerin weg. Anschließend entfernte er sich zu Fuß mit ihm über die Sophiastraße in Richtung Friedrichsplatz ohne sich um die Verletzte zu kümmern. Passanten waren auf die Schreie der Frau aufmerksam geworden und riefen Hilfe. Die 62-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht und ambulant versorgt. Bei dem Hund handelte es sich um ein großes Tier, möglicherweise einen Boxer oder einen Pitbull. Er hatte kurzes, braunes Fell. Der Halter wurde als zirka 160 Zentimeter groß und 30 bis 40 Jahre alt beschrieben. Er wirkte südländisch, hatte eine schlanke Statur, schwarze Haare und einen Oberlippenbart. Er war dunkel gekleidet. Die Polizei sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet oder den Mann mit Hund ebenfalls gesehen haben. Sie bittet auch um Hinweise zur Identität des Mannes. Zuständig ist das Kriminalkommissariat in Hückelhoven, Telefon 02452 920 0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell