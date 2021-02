Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Bauwagen

Hückelhoven (ots)

Unbekannte Täter hebelten in der Zeit zwischen Donnerstag (28. Januar), 14 Uhr und Montag (1. Februar), 8.30 Uhr, das Fenster eines Bauwagens auf, der an einer Baustelle an der Sophiastraße stand. Sie entwendeten aus dem Fahrzeug eine mobile Klimaanlage, einen Gasofen, eine Gasflasche sowie einen Benzinkanister.

