POL-ST: KORREKTUR: Mettingen, Zigaretten aus Discounter gestohlen, andere Örtlichkeit

Mettingen (ots)

Der Aldi-Markt, aus dem unbekannte Täter am Donnerstag (28.01.21) eine größere Menge an Zigaretten gestohlen haben, befindet sich in Mettingen und nicht wie in der vorherigen Pressemitteilung angeben in Schlickelde. Die Täter, die den Markt nach dem Diebstahl fluchtartig verließen, liefen bis zu einer Tankstelle auf der Recker Straße. Dort stiegen sie in einen Pkw und fuhren auf der Recker Straße bzw. Bahnhofstraße in Richtung Westerkappeln davon.

KORRIGIERTE OTS-MELDUNG: Mettingen, Zigaretten aus Discounter-Lager gestohlen, Zeugen gesucht Eine größere Menge an Zigaretten haben unbekannte Täter am Donnerstag (28.01.21) zwischen 18.00 Uhr und 18.45 Uhr aus dem Lager eines Aldi-Markts an der Bahnhofstraße in Mettingen gestohlen. Der Wert der entwendeten Tabakwaren liegt schätzungsweise im vierstelligen Bereich. In Mettingen betraten vier männliche Unbekannte zunächst gemeinsam den Aldi-Markt. Während zwei von ihnen im Discounter blieben und eine Angestellte ablenkten, verließen die anderen beiden Unbekannten den Markt und fuhren Zeugenaussagen zufolge mit einem weißen Kastenwagen davon. Offenbar begaben sie sich schließlich zum Fenster eines Personalraums, brachen dieses auf und gelangten in einen Lagerraum. Aus diesem entwendeten sie eine größere Menge an Zigaretten. Die anderen beiden Unbekannten verwickelten im Geschäft eine Angestellte immer wieder in Gespräche. Gegen 18.45 Uhr verließen sie den Markt fluchtartig und liefen bis zu einer Tankstelle auf der Recker Straße. Dort stiegen sie laut Zeugenaussagen in einen weißen Pkw-Kombi und fuhren dann in Richtung Westerkappeln davon. Beide Tatfahrzeuge hatten Kennzeichen mit den Anfangsbuchstaben "PE". Die Täter werden wie folgt beschrieben: Einer war etwa 45 bis 50 Jahre alt, etwa 1,90 Meter groß und von normaler Statur. Er trug eine schwarze Kappe. Ein weiterer war etwa 1,80 Meter groß, stämmig und trug eine olivfarbene Kappe mit einem "N". Die beiden Unbekannten, die zuerst das Geschäft verließen, konnten nicht näher beschrieben werden. Einer trug eine Jogginghose, der andere eine schwarze Jacke. Die Polizei hat die Ermittlungen im Fall aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Diebstahl geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Ibbenbüren unter Telefon 05451/591-4315 zu melden.

