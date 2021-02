Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Taschendiebe erfolgreich

Kierspe (ots)

Am 15.02., gegen 11 Uhr befand sich eine 81-jährige Geschädigte bei einer Trauerfeier in der Trauerhalle des Friedhofs am Büscherweg. Sie hatte ihre Handtasche über die Stuhllehne gehängt. Nach Verlassen des Friedhofes stellte sie den Diebstahl einer kleinen schwarzen Mappe mit persönlichen Papieren und Bargeld aus ihrer Handtasche fest.

