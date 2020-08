Polizei Mettmann

POL-ME: Sie möchten Polizist/in werden? Jetzt informieren - auch telefonisch! - Kreis Mettmann - 2008141

Mettmann (ots)

Sie möchten sich für Recht und Gesetz einsetzen? Sie legen Wert auf Gleichberechtigung, Teamwork und Vertrauen? Sie sind auf der Suche nach einer krisen- und zukunftssicheren Arbeit? Sie möchten in einem herausfordernden Job arbeiten, einem Beruf, der gleichzeitig Berufung ist? Dann sind Sie bei der Polizei in Nordrhein-Westfalen genau an der richtigen Adresse!

Die aktuelle Bewerbungsphase für eine Einstellung zum nächst möglichen Studienbeginn am 1. September 2021 geht in den Endspurt! Bis zum 8. Oktober 2020 können sich noch alle, die sich für einen der 2.560 Studienplätze interessieren, für das Duale Studium bei der Polizei Nordrhein-Westfalen bewerben.

Die Möglichkeiten im späteren Beamtenleben sind insbesondere bei der Polizei so vielfältig, wie bei kaum einer anderen staatlichen Institution: Egal ob bei der Kriminalpolizei, im Streifendienst, als Hundeführerin oder Hundeführer, bei den Spezialeinheiten oder in der Einsatzhundertschaft - Sie können sich in den verschiedensten Arbeitsbereichen spezialisieren.

Normalerweise steht die Personalwerberin der Kreispolizeibehörde Mettmann - Polizeihauptkommissarin Nicole Rehmann - bei ihren wiederkehrenden Info-Runden (zum Beispiel im BIZ) Rede und Antwort zu allen Fragen rund um das Bewerbungsverfahren. Da dies aufgrund der Corona-Pandemie nach wie vor in der gewohnten Form nicht möglich ist, bietet Nicole Rehmann auch gerne persönlich am Telefon eine persönliche Beratung an: Die Nummer ihrer Info-Hotline lautet 02104 982-2222. Beratungsanfragen können Sie auch per E-Mail schicken, und zwar an personalwerbung.mettmann@polizei.nrw.de. Weitere Informationen gibt es auch im Internet auf der Webseite www.genau-mein-fall.de.

Voraussetzung für eine Bewerbung bei der Polizei NRW sind neben dem Abitur, der vollständigen Fachhochschulreife oder einem Abschluss einer beruflichen Aufstiegsfortbildung eine gute körperliche Fitness und Belastbarkeit.

