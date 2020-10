Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Unbekannte montieren Fahrzeuugräder ab - Zeugen gesucht

WolfsburgWolfsburg (ots)

Wolfsburg, Neue Reihe 27./28.10.20

In der Nacht zum Mittwoch wurden in einer Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses im Stadtteil Alt Wolfsburg von einem Golf und einem Tiguan jeweils alle vier Räder entwendet. Die hochwertige Beute hat einen Wert von rund 8.000 Euro, so ein Beamter. Den Ermittlungen nach haben sich die beiden Diebstähle in der Parkgarage in der Straße Neue Reihe nach 20 Uhr am Dienstagabend ereignet. Ein Anwohner hatte um 02.30 Uhr die auf Steinen aufgebockten Fahrzeuge entdeckt und die Polizei verständigt. Bislang liegen keine Hinweise auf die Täter vor. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizeiwache in Wolfsburg unter der Rufnummer 05361-46460 in Verbindung.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg

Sven-Marco Claus

Telefon: +49 (0)5361 4646 104

E-Mail: pressestelle (at) pi-wob.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell