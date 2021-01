Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210110 - 0025 Frankfurt-Gutleutviertel: Festnahme von Taschendieben

FrankfurtFrankfurt (ots)

(hol) Bereits am Freitag (09.01.2021) gingen der Polizei zwei Taschendiebe ins Netz. Sie hatten sich ausgerechnet eine Zivilbeamtin als Opfer ausgesucht.

Gegen 16:30 Uhr fiel einer Zivilstreife an der Hauptwache zwei junge Männer auf, die sich augenscheinlich stark für Rucksäcke und Handtaschen von vorbeigehenden Passanten interessierten. Die Beamten entschlossen sich dazu, die beiden im Auge zu behalten und folgten ihnen in der U-Bahn zum Hauptbahnhof. Eine zivile Beamtin betrat hier eine Rolltreppe vor den beiden Verdächtigen, während sich ihre Kollegen hinter ihnen aufhielten. Diese Kollegen trauten kurz darauf ihren Augen kaum, denn die beiden Langfinger schlossen zu der Polizistin auf, öffneten eine Außentasche ihres Rucksacks und durchwühlten sie. Allerdings bereicherten sie sich so nicht wie wahrscheinlich erhofft, sondern erlangten lediglich Armschmuck in Form von Handschellen.

Die 25 und 23 Jahre alten Männer wurden in die Haftzellen des Polizeipräsidiums eingeliefert.

