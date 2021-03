Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Haft für einen 22-jährigen Mann nach Verdacht auf Wohnungseinbruch und tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte

Wilhelmshaven (ots)

Am 10.03.2021, gegen 13.00 Uhr, wurden die Polizeibeamten der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/ Friesland in die Werftstraße in Wilhelmshaven gerufen. Eine Wohnungsinhaberin vermutete bei aufgebrochener Wohnungszugangstür berechtigterweise einen Einbrecher. Die Beamten trafen in der Wohnung auf den ehemaligen Lebensgefährten der Anruferin. Während der polizeilichen Maßnahme wurde der Tatverdächtige zunehmend aggressiver und beleidigte fortwährend die Polizeibeamten. Schließlich leistete der 22-jährige Mann heftigen Widerstand und schlug mit der Faust gegen den Hals eines Polizeibeamten bzw. trat nach einer Polizeibeamtin. Im Rahmen der polizeilichen Recherchen wurde bekannt, dass der 22-Jährige aktuell ohne festen Wohnsitz ist. Die Staatsanwaltschaft Oldenburg stellte nach Sachverhaltsvortrag einen Antrag auf Hauptverhandlungshaft, worauf die vorläufige Festnahme dem polizeilich bekannten 22-Jährigen eröffnet wurde. Der beantragte Haftbefehl ist durch das Amtsgericht Oldenburg erlassen worden.

