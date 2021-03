Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Aktuell: Betrüger geben sich am Telefon als Ärzte aus und fordern Herausgabe von Bargeld - Warnhinweis!

Wilhelmshaven (ots)

Zwei ältere Personen haben heute gegenüber der Polizei Wilhelmshaven angezeigt, sie hätten in den vergangenen Stunden Telefonanrufe erhalten, wonach unbekannte Täter am Telefon zu Beginn des Gesprächs den Notfall eines Angehörigen mitgeteilt haben. Im Laufe der Telefongespräche erklärten die Anrufer, man benötige sofort für eine bevorstehende Operation oder Medikamentierung im "hiesigen Krankenhaus" einen größeren Bargeldbetrag. In einem Fall forderte der unbekannte Anrufer von der Seniorin einen Bargeldbetrag von über 40.000,- Euro, die umgehend gezahlt werden müssten. In beiden Fällen war es zu einer Geldübergabe an die unbekannten Täter nicht gekommen. Die Polizei geht davon aus, dass es sich nicht um einen Einzelfall handelt. Sie bittet Zeugen und mögliche weitere Geschädigte, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

