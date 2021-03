Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Zetel (ots)

Am Dienstag gegen 18.20 Uhr wurde in Zetel ein 21-Jähriger auf einem Kleinkraftrad angehalten und kontrolliert. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass dieser nicht über die erforderliche Fahrerlaubnis verfügte. Außerdem war an dem Kleinkraftrad noch das Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2020 angebracht. Dem 21-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell