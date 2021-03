Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Im Wohnungsfenster sichtbar abgelegte Langwaffe - Polizeieinsatz

Wilhelmshaven (ots)

Am Dienstagvormittag, 09.03.2021, wurde die Polizei alarmiert, weil ein Zeuge in einem im Obergeschoss gelegenen Wohnungsfenster in der Heppenser Str. ein Gewehr mit einem Zielfernrohr auf einem Stativ festgestellt hatte. Beim Eintreffen der nur kurzen Zeit später am Einsatzort erscheinenden Beamten fand sich diese Mitteilung bestätigt, weitere speziell ausgebildete Einsatzkräfte wurden angefordert. Eine genaue waffenrechtliche Bestimmung, ob es sich bei der Waffe um eine "scharfe" Schusswaffe handelt, war aufgrund der Umstände nicht möglich. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg erließ das Amtsgericht Oldenburg einen Beschluss auf Durchsuchung der Wohnung. Die Einsatzkräfte verschafften sich gewaltsam Zutritt zur Wohnung, der 31-jährige Wohnungsinhaber konnte nicht angetroffen werden. Das Gewehr stellt sich als eine Softairwaffe heraus, die allerdings täuschend echt wirkte. Somit hat tatsächlich keine Gefahr für die Bevölkerung bestanden. Der polizeiliche Einsatz könnte ggf. Kosten für den Verursacher nach sich ziehen. Die Ermittlungen in dieser Sache dauern an.

