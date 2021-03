Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Einbruchsdiebstahl auf Baustelle - Zeugenaufruf!

Varel (ots)

In der Zeit vom 05.03.2021 gegen 15.45 Uhr bis 08.03.2021 gegen 06.40 Uhr entwendeten unbekannte Täter auf einer Baustelle in der Torhegenhausstraße, Varel, gewaltsam aus drei dort befindliche Baucontainer mehrere hochwertige Werkzeuge. Personen, die sachdienliche Hinweise zur Aufklärung der Straftat mitteilen können, werden gebeten, sich an die Polizei in Varel unter Tel.-Nr.: 04451 - 9230 zu wenden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell