Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort - Zeugenaufruf!

Wilhelmshaven (ots)

Am 05.03.2021, zwischen 12.00 Uhr und 20.00 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer vermutlich bei Ein- oder Ausparken einen auf dem Seitenstreifen abgestellten Pkw VW Golf in der Mitscherlichstr. in Wilhelmshaven. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Wilhelmshaven unter der Tel.-Nr.: 04421-9420.

