Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall mit fahrlässiger Körperverletzung - Zeugenaufruf!

Wilhelmshaven (ots)

Am 03.03.21, gegen 08.36 Uhr, war eine ältere Dame mit ihrem Rollator in den Bus der Linie 6 an der Haltestelle Feldmark eingestiegen. Bevor die Dame saß, fuhr der Bus wieder an. Infolgedessen stürzte und verletzte sich die ältere Dame. Der Busfahrer forderte umgehend einen Rettungswagen an, die Benachrichtigung der Polizei unterblieb jedoch aus bislang unbekannten Gründen. Nunmehr wurde der Vorfall vom Sohn der verletzten Dame polizeilich angezeigt. Gesucht werden Mitfahrer, Zeugen und insbesondere eine junge Frau, die der Dame im Bus nach dem Sturzgeschehen geholfen hatte. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Wilhelmshaven unter der Tel.-Nr.: 04421 - 9420.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell