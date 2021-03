Polizei Hagen

POL-HA: E-Bike und Autoreifen bei Kelleraufbruch entwendet

Hagen (ots)

In dem Zeitraum von Samstag (27.02.2021), 12:00 Uhr, bis Montag (01.03.2021), 11:40 Uhr, kam es in einem Mehrfamilienhaus in der Niedernhofstraße zu einem Kelleraufbruch, bei dem ein E-Bike und acht Autoreifen entwendet wurden. Die unbekannten Täter verschafften sich unberechtigter Weise Zutritt zu dem Kellerraum, indem sie ein Vorhängeschloss aufbrachen. Anschließend konnten sie unerkannt fliehen.

Als ein 61-jähriger Bewohner des Hauses den Aufbruch feststellte, kontaktierte er die Polizei.

Die Kriminalpolizei übernimmt die weiteren Ermittlungen und bittet Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Täterhinweise geben können, sich unter der Rufnummer 02331/986 2066 zu melden. (tise)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell