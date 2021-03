Polizei Hagen

POL-HA: Verkehrsunfall mit fünf leicht verletzten Personen

Hagen (ots)

Am Montag (01.03.2021), gegen 22:25 Uhr, hat sich im Kreuzungsbereich der Wehringhauser Straße / Bahnhofshinterfahrung ein Verkehrsunfall mit fünf leicht verletzten Personen ereignet. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es zu einer Kollision zwischen einem VW mit drei Insassen (39-jährige Frau, 61-jähriger und 37-jähriger Mann) und einem grauen Nissan, in dem sich zwei Personen (60-jährige Frau und 60-jähriger Mann) befanden. Der 37-jährige Fahrer des VW beabsichtigte im Bereich der Kreuzung nach links in die Wehringhauser Straße einzubiegen und stieß dabei mit dem ihm entgegenkommende Auto der 60-jährigen Verkehrsteilnehmerin zusammen.

Alle beteiligten Personen wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und vorsorglich mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die beiden Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 20.000 Euro geschätzt.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell