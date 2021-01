Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Streit um Parkplatz endet in Strafanzeigen

Freiburg (ots)

Lörrach: Streit um Parkplatz endet in Strafanzeigen

Am Dienstag, 19.01.2021, gegen 10.30 Uhr eskalierte in Stetten ein Streit um einen Privatparkplatz. Der Parkende wurde vom Besitzer des Parkplatzes aufgefordert sein Fahrzeug wegzufahren. Zunächst kam es zwischen den Beiden zu einem verbalen Streit. Im weiteren Verlauf setzte der Parkende sein Fahrzeug zurück und touchierte den Besitzer des Parkplatzes am Bein. Dieser wiederum hat daraufhin die Heckscheibe des Fahrzeuges eingeschlagen. Gegen beide Beteiligten hat die Polizei Ermittlungen eingeleitet. Beim Fahrzeugführer wegen Gefährliche Eingriffe in den Straßenverkehr und beim Parkplatzbesitzer wegen Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 07621 / 176-351

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell