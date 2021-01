Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Zeuge verhindert Fahrraddiebstahl

Freiburg (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge teilte der Polizei am Dienstag, 19.01.2021, gegen 11.00 Uhr mit, dass er am Hebelpark eine männliche Person beobachten würde, welche versuche ein abgeschlossenes Fahrrad zu entwenden. Die Fahrradleuchte habe die Person schon eingesteckt. Die Polizei konnte noch vor Ort den Tatverdächtigen, ein 24-jährigen Mann, vorläufig festnehmen. Das Fahrrad, Marke Cube, Farbe Schwarz war an den Fahrradständern am Hebelpark abgestellt. Der Besitzer des Fahrrades konnte bislang noch nicht ausfindig gemacht werden. Dieser möge sich bitte bei der Polizei Lörrach, Tel. 07621 176-0, melden.

