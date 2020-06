Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Einbruch in Gaststätte - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Unbekannte Täter sind in der Zeit von Sonntag, 28. Juni, bis zum Montag, 29. Juni 2020, in eine Gaststätte in Buer eingebrochen und haben dort Bargeld erbeutet. Dabei verschafften sich die Einbrecher zwischen 10.40 Uhr am Sonntagmorgen und 9 Uhr am Montagmorgen über die Vordertür des Geschäfts an der Rottmannsiepe Zugang zum Gebäude. Mitsamt der Beute konnten sie unerkannt flüchten. Wer war Zeuge? Hinweise bitte an die Polizei Gelsenkirchen unter den Rufnummern 0209/365-8112 (Kriminalkommissariat 21) oder unter -8240 (Kriminalwache).

Rückfragen bitte an:

Polizei Gelsenkirchen

Merle Mokwa

Telefon: +49 (0) 209 365-2010 bis 2014

E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de

https://gelsenkirchen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell