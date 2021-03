Polizei Hagen

POL-HA: Anwohner findet Waffen und Drogen auf Dachboden

Hagen (ots)

Ein Anwohner fand am Sonntag (28.02.2021) Waffen und Cannabis auf dem Dachboden eines Mehrfamilienhauses in der Frankfurter Straße.

Gegen 14:00 Uhr fand der Mann zunächst einen Pappkarton, in dem sich unter anderem eine Schreckschusspistole, ein Schlagring und ein Messer befanden. Zudem befand sich in dem Raum des Dachbodens eine Plastiktüte, in welcher der Hagener auf Nachschau Cannabis fand. Ermittlungen vor Ort ergaben schließlich Hinweise auf einen 20-jährigen Bewohner des Mehrfamilienhauses. Dieser räumte den Besitz der Betäubungsmittel ein. Zudem wurden weitere Cannabissubstanzen in seiner Wohnung aufgefunden. Nach bisherigen Erkenntnissen handelte es sich bei den aufgefundenen Waffen um Modelle, die laut Angaben eines Angehörigen des 20-Jährigen zur Entsorgung gedacht waren. Die aufgefundenen Betäubungsmittel und Waffen wurden schließlich sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. (kh)

