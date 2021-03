Polizei Hagen

POL-HA: Zeugen nach Wohnungseinbruch gesucht

Hagen (ots)

Eine Hagenerin bemerkte am Freitag (26.02.2021), dass Unbekannte zwischen 12:00 bis 14:00 Uhr in ihre Wohnung in der Dahlenkampstraße eingebrochen waren.

Die unbekannten Täter hatten sich unberechtigt Zutritt zur Wohnung verschafft und die Tür aufgebrochen. Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten und entwendeten nach bisherigen Erkenntnissen Schmuck. Täterhinweise konnten vor Ort nicht erlangt werden.

Die Kriminalpolizei übernimmt die weiteren Ermittlungen und bittet Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Täterhinweise geben können, sich unter der Rufnummer 02331/986 2066 zu melden. (kh)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell