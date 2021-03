Polizei Hagen

POL-HA: Unbekannte bauen Katalysator aus

Hagen (ots)

Unbekannte bauten in einem Zeitraum von Donnerstag (25.02.2021), 20:00 Uhr bis Freitag (26.02.2021), 16:15 Uhr den Katalysator eines Fahrzeugs in der Wehrstraße in Altenhagen aus.

Die Fahrzeughalterin bemerkte am Freitagnachmittag, dass ihr Opel beim Starten lauter als üblich war. Auf Nachschau stellte sie dann fest, dass unter ihrem Fahrzeug Teile gelockert waren und zudem der Katalysator fehlte. Durch die hinzugerufene Polizei konnten vor Ort bislang keine Täterhinweise erlangt werden.

Die Kriminalpolizei übernimmt nun die weiteren Ermittlungen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Täterhinweise geben können, sich unter der Rufnummer 02331/986 2066 bei der Polizei zu melden. (kh)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell