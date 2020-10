Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: TV Gerät geklaut

Plettenberg (ots)

Auf dem Gelände des Aqua Magis im Teil des sogenannten "Base Camps" gibt es eine "Chill Area". Dort wurde das an der Wand befestigte TV Gerät incl. Halterung entwendet. Das Gerät wurde im Juni 2020 mit Wandhalterung angeschafft und dort montiert. Der Raum ist für die Resortgäste, Wohnmobilisten und Base Camp Bewohner zugänglich. Sachdienliche Hinweise an die Polizei in Plettenberg erbeten.

