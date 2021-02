Polizei Hagen

POL-HA: Hagen-Ischeland - Zwei verletzte Personen nach Verkehrsunfall

Hagen (ots)

Am frühen Samstagnachmittag ereignete sich auf der Boeler Straße ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden.

Gegen 14:45 Uhr fuhr eine 49-Jährige mit ihrem Toyota auf der Boeler Straße in Richtung Loxbaum. Plötzlich verlor sie die Kontrolle über ihr Auto und prallte gegen einen rechts am Straßenrand geparkten Peugeot, in dem ein 53-Jähriger saß.

Der Toyota kippte um, bleib auf der Seite liegen und blockierte die Fahrbahn. Die 49-jährige Fahrerin konnte sich noch selbst aus dem Wagen befreien, verletzte sich aber bei dem Aufprall schwer.

Der 53-Jährige im geparkten Peugeot wurde ebenfalls schwer verletzt. Beide Personen wurden durch den Rettungsdienst in Hagener Krankenhäuser gebracht.

Der umgekippte Toyota musste geborgen und abgeschleppt werden. Gesamtsachschaden circa 14.000,- Euro.

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell