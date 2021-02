Polizei Hagen

POL-HA: Zweiradfahrer nach Auffahrunfall leicht verletzt

Hagen (ots)

Ein 39-jähriger Zweiradfahrer wurde am 26.02.2021 um 17.18 Uhr bei einem Verkehrsunfall an der Altenhagener Straße leicht verletzt. Aus bislang ungeklärter Ursache war er mit seinem Kleinkraftrad auf den PKW eines 23-jährigen Autofahrer aufgefahren und gestürzt. Der 39-jährige wurde in einem Rettungswagen ambulant behandelt. An beiden Kraftfahrzeugen entstand nur leichter Sachschaden. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

