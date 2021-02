Polizei Hagen

POL-HA: Elektrokleinstfahrzeug ohne Versicherung

Hagen (ots)

Am 26.02.2021 gegen 18.30 Uhr bemerkte die Polizei im Rahmen einer Streifenfahrt einen Roller, der an der Boeler Straße fuhr. An dem Elektrofahrzeug war kein Versicherungskennzeichen angebracht. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 31-jährige Mann mit dem Roller fuhr obwohl hierfür kein Versicherungsschutz bestand. Ihn erwartet jetzt ein Strafverfahren.

