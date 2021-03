Polizei Hagen

POL-HA: Person nach Kohlenmonoxid-Vergiftung mit Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht

Hagen (ots)

Am Sonntagmorgen (28.02.2021), gegen 08:45 Uhr, wurden eine 56-jährige Hagenerin und ein 59-jähriger Hagener in ihrer Wohnung in der Schälker Landstraße durch ausgetretenes Kohlenmonoxid vergiftet. Die beiden verletzten Personen wurden mittels eines eingesetzten Rettungshubschraubers und eines Rettungswagens in eine Spezialklinik nach Düsseldorf gebracht. Die genaue Ursache für den Kohlenmonoxid-Austritt ist nach derzeitigem Stand der Ermittlungen noch nicht bekannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (tise)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell