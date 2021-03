Polizei Hagen

POL-HA: Baucontainer aufgebrochen und Diesel abgepumpt

Hagen (ots)

In dem Zeitraum von Freitag (26.02.2021, 15:00 Uhr) bis Montag (01.03.2021 09:00 Uhr) wurde durch Unbekannte der Baucontainer einer Baustelle in der Buschmühlenstraße aufgebrochen und Diesel-Kraftstoff aus mehreren Baumaschinen abgepumpt. Die Täter entwendeten zudem ein in dem Baucontainer befindliches Stromaggregat und konnten anschließend unerkannt flüchten. Ein 59-jähriger Mitarbeiter der Baustelle bemerkte den Aufbruch und verständigte die Polizei.

Die Kriminalpolizei übernimmt die weiteren Ermittlungen und bittet Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Täterhinweise geben können, sich unter der Rufnummer 02331/986 2066 zu melden. (tise)

