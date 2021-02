Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg-Riedöschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Leistungsstarkes Auto überfordert Fahrer (18.02.2021)

Blumberg (ots)

Einem Verkehrsunfall mit Sachschaden hat ein überforderter Autofahrer am Donnerstagabend gegen 21.30 Uhr auf der Landesstraße 185 verursacht. Ein 21-Jähriger bog mit einem BMW M 4 von Riedöschingen kommend nach links auf die L 185 ab, wobei er die 431 PS seines Autos nicht im Griff hatte. Durch zu starkes Beschleunigen geriet er ins Schleudern, verlor die Kontrolle über das Cabriolet und kam von der Straße ab, wo er gegen ein Verkehrsschild prallte. An seinem BMW entstand Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro.

