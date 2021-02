Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg, Landkreis Rottweil) Unbekannter streift geparkten Seat in der Oberndorfer Straße und richtet 8.000 Euro Schaden an - Polizei sucht Unfallzeugen (17. - 18.02.2021)

Schramberg, Landkreis Rottweil (ots)

Rund 8.000 Euro Sachschaden an einem in der Oberndorfer Straße geparkten Seat hat ein Unbekannter, vermutlich ein Lastwagenfahrer angerichtet, indem er im Zeitraum von Mittwochabend bis Donnerstagnachmittag zu dicht an dem geparkten Auto vorbeigefahren ist. Ohne sich um den verursachten Schaden an der gesamten linken Fahrzeugseite des Seats zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Der Seat parkte im Zeitraum von Mittwoch, 22 Uhr, bis Donnerstag, 13 Uhr, am Fahrbahnrand vor der Oberndorfer Straße Nr. 103, kurz nach der Abzweigung Roßwaldstraße. Die Polizei Schramberg (07422 2701-0) ermittelt nun wegen der begangenen Unfallflucht und bittet um sachdienliche Hinweise zu dem Verursacher des erheblichen Sachschadens an dem geparkten Auto.

