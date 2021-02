Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) 10.000 Euro Sachschaden beim Aussteigen aus dem Auto (18.02.2021)

Tuttlingen (ots)

Etwa 10.000 Euro Sachschaden entstand bei einem Unfall am Donnerstagmittag in der Zeughausstraße. Eine 71-jährige Mercedes-Fahrerin parkte ihr Auto am Fahrbahnrand und übersah beim Aussteigen einen von hinten herannahenden Audi. Die Tür des Mercedes schlug gegen den vorderen rechten Kotflügel des Audi.

