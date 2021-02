Feuerwehr Gevelsberg

FW-EN: Feuerwehr Gevelsberg fährt zu Verkehrsunfall

Gevelsberg (ots)

Am späten Sonntagabend wurde die Gevelsberger Feuerwehr zu einem Verkehrsunfall im Bereich der Berchemallee gerufen.Vor Ort waren zwei PKW in einem Unfall verwickelt wobei ein Fahrzeug einen Lampenmasten umgefahren hatte und das andere Fahrzeug,welches sich überschlagen hatte und auf dem Dach gelandet war,einen Baum zu Fall brachte. Bereits bei Eintreffen der ersten Einsatkräfte waren beide Fahrzeuginsassen,welche auch die jeweiligen Fahrzeugführer waren,aus ihren Fahrzeugen entstiegen. Im Anschluß wurden beide Fahrer vom Rettungsdienst medizinisch betreut und nachfolgend in umliegende Kliniken transportiert. Die Feuerwehr räumte nach der polizeilichen Unfallaufnahme die Straße von umherliegenden Trümmerteilen frei.Im Einsatz waren neben Kräften der Hauptwache die Löschzüge 1 und 2.Der Einsatz wurde vom Einsatzführungsdienst R.Kaiser geleitet.

