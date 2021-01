Feuerwehr Gevelsberg

FW-EN: Wohnwagen und Wohnmobile in Brand geraten.

Gevelsberg (ots)

Am Dienstag um 05:05 Uhr wurden die Löschzüge zwei und drei sowie die Hauptwache zu einem Feuer nach Silschede alarmiert. Die Meldung lautete, in Brand geratene Wohnmobile. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte, standen jeweils ein Wohnmobil und ein großer Wohnwagen in Vollbrand. Ein weiteres Wohnmobil und ein weiterer Wohnwagen befanden sich im Entstehungsbrand und konnten schnell abgelöscht werden. Weitere abgestellte Mobilheime kamen nicht zu Schaden. Ein Ausbreitung des Brandes konnte verhindert werden. Die in Vollbrand stehenden Mobile wurden mit Wasser sowie mit einem Gemisch aus Wasser und Schaummittel abgelöscht. Mehrere Trupps mit Atemschutzgeräten kamen zum Einsatz. Trotz der widrigen Wetterverhältnisse konnte eine zügige Brandbekämpfung durchgeführt werden und somit ein viel größerer Schaden verhindert werden. Die Brandursache war zum Ende des Einsatzes unklar. Der Einsatz endete gegen 07:45 Uhr für alle eingesetzten Kräfte.

