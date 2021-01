Feuerwehr Gevelsberg

FW-EN: Ölspur und Drehleitereinsatz.

GevelsbergGevelsberg (ots)

Am Sonntag rückten die Bediensteten der Hauptwache zweimal aus. Um 13:19 Uhr mußte in der Hammerstraße ein etwa 4 Quadratmeter großer Ölfleck beseitigt werden. Dazu wurde spezielles Ölbindemittel eingesetzt. Der Einsatz dauerte 30 Minuten . Gegen 17:10 Uhr forderte der Rettungsdienst die Drehleiter der Feuerwehr Gevelsberg an. In der Hagener Straße war es in der 4.Etage eines Wohnhauses zu einem chirurgischen Notfall gekommen. Die Verletzte wurde mit Hilfe einer speziellen Auflage, welche am Rettungskorb der Drehleiter befestigt wird, schonend nach unten auf die Straße transportiert. Von dort aus übernahm der Rettungsdienst wieder und brachte die Patientin in ein Krankenhaus. Einsatzende war um 18:12 Uhr.

