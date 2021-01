Feuerwehr Gevelsberg

FW-EN: Einsatzreicher Sonntag für die Gevelsberger Feuerwehr

Gevelsberg (ots)

Am Sonntag rückte die Gevelsberger Feuerwehr zu zahlreichen Einsätzen im gesamten Stadtgebiet aus. Bedingt durch das landesweit einfallende Wintertief kam es zu vermehrten Schneebrüchen von Bäumen und größeren Ästen. So mussten die Einsatzkräfte oftmals Straßen und Gehwege von umgefallenen Bäumen und Ästen räumen. Zu einer größeren Einsatzlage kam es im Bereich der Eichholzstraße von der Wittenerstraße bis zur Berchemallee. Dort wurde unter der Fühung des Einsatzleiters P.Dietrich in Absprache mit Straßen-NRW die Fahrbahn in beide Fahrtrichtungen komplett gesperrt,da hier eine erhebliche Bruchgefahr der Bäume auf die Eichholzstraße bestand.Im weiteren Tagesverlauf wurden die Gefahrenbäume dann von der Straßenmeisterei beseitigt.Die Fahrbahn wurde im Anschluß wieder freigegeben. Zusätlich rückten die Kräfte der Hauptwache noch zu einer Tragehilfe für den Rettungsdienst und einer Ölspur im Bereich der Haßlinghauserstraße aus.Im Einsatz befanden sich neben Kräfte der Haupwache die Löschzüge 1 und 2.

