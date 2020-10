Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei sucht vermissten Jugendlichen aus Dormagen - Bitte um Mithilfe

Rhein-Kreis Neuss, Dormagen, BerlinRhein-Kreis Neuss, Dormagen, Berlin (ots)

Der 15-jährige Vermisste, Florian L. verließ am 21.10. seine Wohnanschrift an der Krefelder Straße in Dormagen mit zunächst unbekanntem Ziel. Er hielt sich nach ersten Erkenntnissen zu diesem Zeitpunkt in Begleitung eines Freundes auf, der am 23.10. von Beamten der Bundespolizei am Bahnhof in Berlin (Gesundbrunnen) aufgegriffen werden konnte. Entsprechend geht die ermittelnde Kripo in Dormagen dem Verdacht nach, dass sich der vermisste 15-Jährige nach wie vor in Berlin aufhalten könnte.

Da die bisherigen Maßnahmen zur Aufenthaltsermittlung ohne Erfolg verliefen, fahndet die Polizei nun mit einem Bild nach Florian L., der hellbraune, kurze Haare sowie ein auffälliges Muttermal auf der linken Wange hat, schlank und Brillenträger ist:

https://polizei.nrw/fahndungen/vermisste/dormagen-vermisster-jugendlicher

Hinweise zum Aufenthaltsort nimmt das Kriminalkommissariat 25 der Polizei im Rhein-Kreis Neuss unter der Telefonnummer 02131 300-0 entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell