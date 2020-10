Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Renitenter Ladendieb festgenommen - Gericht erlässt Haftbefehl

Neuss (ots)

Am Montagabend (26.10.), gegen 18:35 Uhr, erhielt die Polizei Kenntnis von einem mutmaßlichen Ladendieb auf der Hammer Landstraße in Neuss. Ein Mitarbeiter des betroffenen Geschäfts sei bei seinem Versuch, den Dieb festzuhalten, von diesem ferner attackiert worden. Die entsandten Polizisten konnten den Tatverdächtigen vor dem Geschäft antreffen. Da der 19-jährige keinen festen Wohnsitz hat, wurde er aufgrund des räuberischen Diebstahls vorläufig festgenommen und dem Polizeigewahrsam zugeführt. Der Ladenmitarbeiter blieb unverletzt. Die Beute, mehrere alkoholische Getränke, konnten noch vor Ort wieder an einen Angestellten des Geschäfts ausgehändigt werden.

Am Folgetag (Dienstag, 27.10.) wurde der Tatverdächtige durch die Kriminalpolizei auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt, der letztlich einen Untersuchungshaftbefehl gegen ihn erließ.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell