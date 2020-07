POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen vom Sonntag, 05.07.2020

Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

Einbruch in Baulager - Transporter entwendet- Hanau

In der Nacht von Freitag 03.07. auf Samstag 04.07. verschafften sich Unbekannte Zutritt auf das Außenlager einer Baufirma in der Adalbert-Eisenhuth-Straße in Hanau. Hier brachen die Täter mehrere Baucontainer auf und entwendeten Werkzeuge, diverse Maschinen sowie den Fahrzeugschlüssel für einen auf dem Gelände abgestellten VW Caddy mit dem Kennzeichen F-HT 95. Mit dem blauen Transporter der Firma und dem Diebesgut verließen die Einbrecher anschließend wieder das Gelände. Wer Hinweise zur Tat oder den Abstellort des geschlossenen Kastenwagens geben kann wird gebeten, sich an die Kripo in Hanau unter der Rufnummer 06181/100-123 zu wenden.

Die Autobahnpolizei berichtet:

