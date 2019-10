Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Overath - Zwei Einbrecher von der Hauseigentümerin überrascht

Overath (ots)

Am Dienstagabend, gegen circa 19:45 Uhr, hebelten zwei bislang unbekannte Täter ein rückwärtig gelegenes Fenster eines Einfamilienhauses in der Johann-Hein-Straße in Vilkerath auf, nachdem sie zuvor einen Bewegungsmelder zerstört hatten. Sie wurden von der Hauseigentümerin gestört, die gerade nach Hause kam und mit ihrem Auto vorfuhr. Die dunkel gekleideten Männer entfernten sich vermutlich ohne Beute in Richtung Kreuzgarten. Der Erkennungsdienst wurde zwecks Spurensicherung angefordert. Hinweise bitte an die Polizei unter 02202 205-0. (ct)

